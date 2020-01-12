​​​​​​​تظاهرة لشابات منبج تنديداً بالهجمات التركية

وانطلقت التظاهرة من أمام مبنى مجلس المرأة في منبج، وصولاً إلى مبنى اللجان الواقعة غربي المدينة, حاملات أعلام مجلس المرأة .

ولدى وصول المتظاهرات إلى مبنى اللجان توقفن دقيقة صمت, من ثم أُلقيت العديد من الكلمات، منها كلمة باسم اتحاد المرأة الشابة في منبج، ألقتها عضوة الاتحاد الرياضي رؤى السطو وقالت: " إن جميع المؤامرات التي تُحاك ضد شعب شمال وشرق سوريا لن تزيدنا إلا إصراراً وقوة، بروح المقاومة المستمدة من فكر القائد عبدالله أوجلان ".

وتلتها كلمة باسم مجلس المرأة في منبج وريفها، ألقتها العضوة نسرين شيخو وحيّت مقاومة شهداء وشهيدات الحرية، الذين استشهدوا في مقاومة الكرامة وقالت:" لولا تضحياتهم لم ننعم الآن بحرية".

واختُتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُحيّ المقاومة، وتمجّد شهداء الحرية.

(كروب/م ح)

ANHA