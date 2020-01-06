​​​​​​​تظاهرة في كوباني تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان

بمبادرة من حركة المرأة الشابة في مقاطعة كوباني، تظاهر المئات من أهالي مقاطعة كوباني تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي.

وترفض السلطات التركية في الفترة الأخيرة طلبات محامي أوجلان للقاء به، كما وردت معلومات عن فرض السلطات عقوبات تنظيمية عليه.

وتجمّع المتظاهرون عند ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات كُتب عليها "لن تركع أمة أنت قائدها"، وانطلقوا في التظاهرة صوب ساحة السلام في الأطراف الشمالية من المدينة.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران مجيدة حسون بياناً باسم مؤتمر ستار وحركة المرأة الشابة حيّت فيه نضال القائد أوجلان في سجن إمرالي، واستنكرت فيه العزلة المفروضة عليه.

وتابعت مجيدة قائلة "إننا هنا جميع الشعوب المنطقة بكافة أطيافه ومكوناته، سنقاوم من أجل كرامتنا وحريتنا، ومن أجل قائدنا العظيم أوجلان، وأنت أيها العدو الفاشي مهما فعلت وتآمرت لن تنجح، ولن تستطيع الوقوف في طريقنا، مهما شددت هذه العزلة على أوجلان، سنسير على درب قائدنا لأن دربه هو درب الشهداء".

وأضافت "كما يقول أوجلان، "بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة"، وندعو جميع الشباب والشابات لأن ينتفضوا لتحقيق حرية القائد أوجلان، لأن فكره وفلسفته أوصلتنا إلى حريتنا".

واختتمت مجيدة حسون قراءة البيان بالقول: "لا نخاف الموت لأننا نصنع الحياة من الموت، وندعو جميع النساء للانتفاض من أجل حرية القائد أوجلان".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُحيّ نضال أوجلان وتطالب بحريته.

(ه ح – ع م/ج)

ANHA