​​​​​​​تظاهرة حاشدة في ذكرى أربعينية مجزرة تل رفعت بالشهباء

توافد الآلاف من أهالي وأطفال مقاطعتي الشهباء وعفرين إلى ناحية فافين في ذكرى أربعينية مجزرة تل رفعت، التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ2 من كانون الأول من العام المنصرم.

رُفعت في التظاهرة أغصان الزيتون، وأكاليل الورود، وصور شهداء المجزرة، ولافتة كتب عليها "بمجازركم لن تستطيعوا إنهاء أحلام مستقبلنا".

التظاهرة بدأت من الطريق الرئيسي في ناحية فافين، وتوجهت صوب مزار الشهداء في الناحية، وسط ترديد الشعارات التي تحيّ مقاومة أهالي عفرين ومقاومة العصر.

ولدى وصول المتظاهرين إلى المزار، وقفوا دقيقة صمت، بعدها قُرئ البيان باللغتين الكردية، والعربية، من قبل الطالبة زينب لولو وشهاما رشيد.

وجاء في نص البيان "اليوم، وبمرور أربعين يوماً على مجزرة تل رفعت التي ارتكبت من قبل الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها الخائنين لوطنهم، والتي راح ضحيتها عشرة الشهداء المدنيين منهم ثمانية من رفاق دربنا أطفال أبرياء كانوا يمرحون أمام مساكنهم المؤقتة، كفراشات يطيرون سوية لتحقيق أحلامهم المستقبلية والتي تحطمت على يد ديكتاتور العصر الوحشي "أردوغان" الذي يمتص دماء الأطفال من شنكال، روبوسكي، نصيبين، عفرين، رأس العين، والذي امتص مؤخراً دماء الأطفال المُهجّرين قسراً إلى تل رفعت، والذين كانوا يحلمون بالعودة إلى عفرين.

وبهدف استرجاع المخططات، والآمال العثمانية، تستمر تركيا في شن الهجوم على الشعوب التواقة للحرية، تسيئ وتدمر الطبيعة، تقوم بسرقة ونهب الأماكن الأثرية، والتاريخية.

باسم أطفال عفرين والشهباء وبالأخص أطفال الشهداء، ندين ونستنكر مجزرة تل رفعت، وجميع الانتهاكات التي ترتكب بحق الأطفال، وننادي ونطالب دعاة الحرية والديمقراطية من المنظمات الحقوقية المنادية بحماية الأطفال، وخاصة اليونيسف أن تقوم بواجبها، و بالضغط على الدولة التركية الفاشية كي تخرج من أرضنا، ليعم السلام، وتنتهي الحرب ونعود بسلام إلى مناطقنا.

لا لقتل الأطفال، لا للاحتلال، نعم للعودة إلى عفرين".

بعدها وضع الأطفال أكاليل الورود على أضرحة الأطفال الثمانية الذين استشهدوا بالقصف التركي.

التظاهرة انتهت بترديد شعارات حيّت مقاومة أهالي عفرين في تل رفعت.

(كروب/س و)

ANHA