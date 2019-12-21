​​​​​​​تشييع جثمان شهيدين في مقاومة العصر إلى مثواهما الأخير

شيّع المئات من أهالي إقليم عفرين جثمان الشهيدين جوان عفرين الاسم الحقيقي رمضان عفرين ، وجودي جيا الاسم الحقيقي إبراهيم أحمد اللذين استشهدا في الـ 18 من كانون الأول الجاري، خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر، وذلك من أمام مشفى آفرين في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وتوافدوا الأهالي في ناحية إحرص لتشييع جثماني الشهيدين، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تُمجّد الشهداء وتُحيي مقاومة العصر والكرامة.

وبدأت مراسيم التشييع، في مزار شهداء مقاومة العصر، بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة من قبل العضو في مجلس عوائل الشهداء خليل عيسو وكلمة من قبل نيروز عفرين الإدارية في مجلس مقاطعة عفرين.

استذكرت الكلمات في مجملها جميع شهداء مقاومة العصر، وقدموا التعازي لذويهم مُؤكّدين بأن الشهداء هم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية كرامتهم ووحدة الشعوب والأمة الديمقراطية وتحرير أرضهم من يد الاحتلال التركي الفاشي ومرتزقته.

بعد ذلك قُرئت وثيقة الشهيدين من قبل العضو في مجلس عوائل الشهداء آفدار محمد وسُلمت لذويهما، وحمل الأهالي ورفاق الشهيد جثمانهما إلى مثواهما الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر وسط زغاريد الأمهات وهتافات التمجيد.

(م ح)

ANHA