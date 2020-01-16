​​​​​​​تشييع جثمان المقاتلين الذين استشهدوا جراء قصف الاحتلال التركي على شنكال

وقصفت طائرات جيش الاحتلال التركي يوم أمس، قرية دوكوري في قضاء شنكال وأدى ذلك إلى استشهاد 4 مقاتلين من قوات حماية شنكال.

و أقيمت مراسيم تشييع الشهداء وهم" المقاتل نزار بابير مراد (زردشت شنكالي)، والمقاتل أيمن بابير مراد (شرفان جيلو)، والمقاتل علي حسين خضر ( عز الدين شنكالي ) في مزار الشهيدين دلكش وبرخدان في ناحية سنوني بقضاء شنكال.

وشارك في المراسم المئات من أهالي شنكال، وأعضاء المؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية في المنطقة.

هذا ودُفن جثمان الشهيد حميد شنكالي بشكل منفصل يوم أمس الأربعاء مثولاً لرغبة ذويه.

(م ح)