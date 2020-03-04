​​​​​​​تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في جنوب كردستان

وكانت مديرية الصحة في السليمانية أعلنت في وقت سابق تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وهو نفسه المصاب الذي أعلن عنه، حيث يبلغ من العمر 70 عاماً، وحالته الصحية لم تكن مستقرة.

وأعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية، أن المصاب الذي توفي يبلغ من العمر 70 عاماً، وتم اكتشاف إصابته بالفيروس بعد تدهور حالته الصحية، وقد كان يعمل كإمام وخطيب مسجد محوي في مدينة السليمانية.

بذلك تصبح حصيلة ضحايا الإصابة بالفيروس في باشور كردستان "جنوب " 5 إصابات إضافة إلى حالة وفاة.

قبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق إلى 31، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة في 4 محافظات، واحدة في بغداد واثنتين في واسط، ورابعة في محافظة النجف، والحالة الخامسة في محافظة كربلاء.

(سـ)