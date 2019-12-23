​​​​​​​ترشيح وزير لرئاسة الحكومة يصعّد الأوضاع في العراق

أفادت قناة السومرية اليوم بأن متظاهرين غاضبين قطعوا الجسور، والطرق الرئيسة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وبدوره قال مصدر أمني بأن عدداً من الجسور والطرق قطعت أمام حركة السير في محافظتي ذي قار وواسط.

وفي سياق متصل أعلن متظاهرو محافظة النجف في بيان ليل الأحد، أنهم يرفضون ترشيح وزير التعليم العالي، قصي السهيل، مُعلنين عزمهم منع دخول نوّاب المحافظة إليها، إذا ما مشوا بخيار مرشح حزبي لرئاسة الحكومة، مُعتبرين أن النواب سيُعلَنون أعداء لأبناء المحافظة في حال سيرهم بما يتعارض مع مطالب المحتجين.

بدورهم جدّد متظاهرو ساحة التحريري وسط بغداد مطالبهم، وتمسّكهم برفض أي مرشح حزبي لرئاسة الحكومة. وأكدوا في بيان ليل الأحد أن الشعب هو الكتلة الأكبر.

يُذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصيّ السهيل، أكدّ مساء أمس إرسال كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة الى رئاسة الجمهورية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "تحالف البناء أرسل كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح".

وذكر مسؤول عراقي، مساء الأحد، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لوّح بالاستقالة إذا استمر الضغط لتكليف مرشح لا يوافق عليه العراقيون.

وكان المتظاهرون رحّبوا في نهاية تشرين الثاني باستقالة حكومة عادل عبد المهدي, ويطالبون اليوم بإسقاط مسؤولين آخرين, وعدم ترشيح شخصية حزبية لرئاسة الحكومة.

(ي ح)