​​​​​​​ترامب: مستعدون لأيّ ردٍّ إيراني ولن ننسحب من العراق

وقال ترامب في مؤتمر صحفي له: "لدي رغبة بسحب القوات الأمريكية من العراق في مرحلة ما، لكن سحبها الآن أسوأ ما يمكن أن يحدث للعراق".

وأضاف: "أمريكا لن تفكر في فرض عقوبات على العراق إلا إذا لم تتم معاملتنا باحترام ونريد أن يضطلع العراق بأمنه".

وأردف قائلاً: "إذا كان علينا أن نغادر العراق فإننا سنترك بذلك لإيران موطئ قدم كبير".

وحول استهداف سليماني قال: "أمريكا كانت تتعقب سليماني منذ فترة طويلة وقد كان يخطط لهجوم كبير".

وأضاف ترامب أن واشنطن مستعدة لأيّ ردٍّ إيراني محتمل على مقتل سليماني، وأكد أن إيران ستعاني من العواقب وبشدة إن أقدمت على أي رد.

(ي ح)

المصدر: وكالات