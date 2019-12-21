​​​​​​​ترامب يوقع على قانون قيصر ضد النظام السوري

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الإجراء بأنه "في خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا".

وينص القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدمون الدعم لأفراد النظام السوري، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تُمكن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

ويسعى القانون إلى حرمان النظام السوري من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل "تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين"، ويُرسل إشارة واضحة مفادها "أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه" بحسب بيان للوزارة.

وتم إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مُصوّر سابق في قوات النظام سرّب الآلاف من الصور التي تُوثّق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون النظام السوري إلى خارج سوريا.

(ي ح)