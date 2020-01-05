​​​​​​​ترامب رداً على تهديدات إيران: إذا هاجمتنا فستتعرض لضربة أكبر

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجدداً، فستتعرض لضربة أكبر من أية ضربة سابقة تعرضت لها".

وأضاف الرئيس الأمريكي "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي، فسنوجّه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد".

ورداً على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعاً أمريكياً لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعاً إيرانياً سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أمريكيين، أو أية أصول أمريكية.

ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن قياديّ كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله: إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا في مرماها، رداً على مقتل سليماني.

وقال القيادي غلام علي أبو حمزة:" إن 35 هدفاً أمريكياً حيوياً في المنطقة، بالإضافة إلى تل أبيب، في مرمى القوات الإيرانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد مقتل قاسم سليماني".

ووفقاً للتصريحات التي نقلتها وكالة "تسنيم"، فقد أثار أبو حمزة إمكانية شن هجمات على سفن في الخليج، مشدداً على أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة على اغتيال قاسم سليماني.

(آ س)