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​​​​​​​تدميرُ 3 عربات ومقتل عدد من قوّات النّظام بقصف الاحتلال التّركيّ لمواقعهم جنوبي M4

قصفَ جيشُ الاحتلال التّركيّ مواقع لقوّات النّظام السّوريّ بريف عين عيسى وجونبي الطّريق الدّوليّ، ما أدّى لتدمير 3 عربات عسكريّة ومقتل وإصابة عدد من قوّات النّظام، فيما ردّت قسد على الهجمات، ودمّرت عربة مصفّحة، وقتلت 3 من جنود الاحتلال التّركيّ.
خبر 2019-12-29T18:40:00 مركز الأخبار

شنّ جيشُ الاحتلال التّركيّ هجماتٍ بالأسلحة الثّقيلة على جنوبي الطّريق الدّوليّ مستهدفين نقاط تمركز قوّات النّظام السّوريّ في محيط قرية بئر عيسى الواقعة 20 كيلو متراً شرقي عين عيسى، وبنتيجتها قُتل وأصيب عدد من عناصر قوّات النّظام السّوريّ، وتدمّرت 3 عربات عسكريّة تابعة لها.

ومن  جهة أخرى وفي إطار الدّفاع المشروع ردّت قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة على قصف وهجمات الاحتلال التّركيّ ومرتزقته على قرية فاطسة، ومنطقة جنوبي الطّريق الدّوليّ M4، وخلالها دمّرت قسد عربة مصفّحة للاحتلال، وقتل 3 من جنود الاحتلال التّركيّ.

(ل)

ANHA


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