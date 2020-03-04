​​​​​​​تدابير احترازية  في مقاطعة قامشلو قبل بدء موسم الحصاد

تجنباً لتكرار ما حصل في العام الفائت من الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية، اتخذ مجلس مقاطعة قامشلو جملة تدابير احترازية لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق.

وكانت قد اندلعت حرائق في المحاصيل الزراعية في شمال شرق سوريا خلال الموسم الزراعي الفائت، ووصلت مساحة الأراضي التي احترقت إلى أكثر من 435500 دونماً، في مختلف مناطق شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى فقدان 14 شخصاً من المدنيين والعسكريين حياتهم أثناء إخماد الحرائق.

وبحسب الجهات المعنية فإن معظم الحرائق كانت مفتعلة، وتبنى مرتزقة داعش البعض منها، وكان الهدف منها ضرب اقتصاد المنطقة.

ومن جانبها بادرت هيئة الاقتصاد إلى تعويض جزء من خسائر المزارعين المتضررين عبر توزيع بذار القمح والشعير مجاناً على المتضررين.

الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو أفرام إسحاق أشار إلى أن الجهات المعنية في مجلس المقاطعة

اتخذت جملة من التدابير الوقائية.

وأضاف إسحاق "جهزنا لجان طوارئ على مستوى مقاطعة قامشلو والنواحي

والبلدات والقرى التابعة لها، وكل لجنة تتألف من خمسة أعضاء، تم اختيارهم من مجلس المقاطعة،

ولجنة الاقتصاد، وقوى الأمن الداخلي، والبلدية".

وبيّن إسحاق أن اللجنة ستباشر العمل في الأيام القادمة، وستقوم برش المبيدات الحشرية على أطراف

الطرق العامة بهدف القضاء على الأعشاب الضارة والقابلة للاشتعال خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن اللجان ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الأهالي.

ومن جملة التدابير الاحترازية أفاد إسحاق أن مجلس المقاطعة وبالتعاون مع البلديات سيقوم بوضع

مضخات على الصهاريج، وتوزيعها على كافة النواحي والبلدات والقرى، حتى تتمكن من ضخ المياه

وإطفاء الحرائق.

إسحاق نوه إلى أن الجهات المعنية تسعى إلى استقدام سيارات إطفاء، من خلال التواصل مع عدد من

الدول، إلا أن الحصار المفروض على المنطقة حال دون التمكن من جلب الإطفائيات حتى الآن.

(أ ب)

ANHA