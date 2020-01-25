​​​​​​​تحوّل في الموقف الإيراني.. لا نستبعد التفاوض مع واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، شرط أن تُغير نهجها وترفع العقوبات.

وأضاف ظريف في حديثه إلى صحيفة "دير شبيغل" الألمانية: أن اغتيال سليماني هو بداية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وربما من المنطقة، مشيراً إلى أن إيران ألحقت الكثير من الأذى بالولايات المتحدة.

وقال: " إن الولايات المتحدة وبكل قوتها العسكرية لم تتمكن من منع الصواريخ الإيرانية من استهداف القواعد الأمريكية في العراق".

ويُعد ذلك تحوّلاً كبيراً في الموقف الإيراني، حيث رفضت إيران، قبول وساطة قطرية لتهدئة التوتر بينها وبين أمريكا بعد اغتيال قاسم سليماني، وفقاً لتصريحات قيادي كبير في الحرس الثوري، نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني.

وكشف الجنرال محمد رضا نقدي، أحد أبرز قيادات الحرس الثوري، على التلفزيون الإيراني موقف بلاده من الوساطة القطرية قائلاً: "تبعات استشهاد القائد سليماني ستكون موجعة جداً بالنسبة للأمريكيين، وقرار الرد اتخذ ولا رجعة فيه، وننصح الولايات المتحدة ألا تتعب نفسها بإرسال وساطات ووزراء للتوسط ولقاء الوزير جواد ظريف لثني طهران عن قرار الرد".

وأضاف الجنرال نقدي: "نقول لهم ألا يبعثوا برسائلهم، ولا يتصلوا، ولا يرسلوا أحداً للقاء ظريف هنا في طهران".

كما رفضت إيران الوساطة العمانية, حيث قالت الرئاسة الإيرانية في وقت سابق: " إنه لا معنى للتفاوض مع الإدارة الأمريكية في ظل الظروف الراهنة".

(ي ح)