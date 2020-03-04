​​​​​​​تحضيرات مكثفة من الهلال الذهبي للاحتفال بالـ8 آذار

تستقبل نساء عفرين، يوم المرأة العالمي في عامها الثاني بمقاطعة الشهباء، حيث قامت حركة الهلال الذهبي بتحضيراتها للعروض (بروفات) الغنائية والرقص والمسرح.

وتتحضر فرقتا الشهيدة برجم والشهيدة هيفا المؤلفتان من 17 عضواً ما بين فنانين وعازفين تدريباتهما لتقديم أغانٍ فلكلورية كردية وعربية وأغانٍ عن مقاومة المرأة.

أيضاً كثفت فرقتا الرقص الفلكلوري للشهيدة فيان صوران والشهيدة مزكين المؤلفتان من 16 عضواً تدريباتهما للمشاركة في الحفلة بفقرتين تمثلان فلكلور عفرين وفلكلور كوكم.

أما التجهيزات المسرحية، سوف تُقدم من قبل فرقة الشهيدة بارين وتتناول مقاومة المرأة والعنف ضدها.

العضوة في حركة الهلال الذهبي زيلان سيدو أشارت إلى أن فرق الرقص والغناء بدأت بتدريباتها منذ شهرين وتستمر بشكل جيد، وقالت:" سنحاول قدر المستطاع تقديم كل العروض الجميلة للأهالي في ذلك اليوم".

(م ح/س و)

ANHA