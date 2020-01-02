​​​​​​​تحرك ثلاثي رداً على تركيا.. أنبوب غاز من إسرائيل إلى أوروبا

وقال موقع "i24news" الإسرائيلي: إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بزيارة الى أثينا، للمشاركة في القمة الثلاثية بين إسرائيل واليونان وقبرص.

وسيجتمع نتنياهو مع رؤساء حكومات هذه الدول, وتأتي هذه القمة بعد إجراءه الشهر الماضي، عدداً من المحادثات مع الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية، واتفق معهما خلالها على إجراء القمة، والتي سيتم خلالها التوقيع على اتفاقية أنبوب الغاز East-Med من إسرائيل، عن طريق قبرص واليونان في الطريق الى أوروبا.

هذه القمة تشكّل استمراراً لقمة الزعماء التي أُجريت في آذار/مارس الماضي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

اتفاق الغاز هو اتفاقية حكومية دولية، تأتي استمراراً للتفاهمات التي وُقّعت عام 2017 والتي أُجريت في أعقابها دراسة جدوى أولية.

الاتفاق الذي سيتم توقيعه، سيتضمن التزام هذه الدول بإقامة المشروع، حيث تعمل الوزارات الإسرائيلية المختلفة، على رأسها وزارة الطاقة، وديوان رئيس الحكومة في السنوات الأخيرة على المشروع، الذي يساهم في تأمين الطاقة الأوروبية والازدهار الاقتصادي الإسرائيلي.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الاتفاقية ستشكل خطوة رمزية لكنها مهمة، تهدف إلى تعزيز موقف اليونان وقبرص أمام تركيا، حيث شدد نتنياهو في رسالة بعثها إلى زعيمي البلدين على أن الاتفاق بين تركيا وليبيا "غير قانوني، ولذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص".

وشدد نتنياهو في وقت سابق خلال رسالة بعثها إلى زعماء اليونان وقبرص قال فيها :" إن اتفاق الغاز بين تركيا وليبيا غير قانوني، ولذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص.

وفي 27 تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مذكرتي تفاهم, أثارت غضب إقليمي ودولي.

(م ش)