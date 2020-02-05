​​​​​​​تحالف الضرورة بين موسكو وأنقرة إلى التفكك وتصاعد التوتر في العراق

تطرقت الصحف العربية اليوم، إلى الخلافات الروسية التركية بشأن سوريا, بالإضافة إلى صفقة القرن, وإلى الوضع العراقي..

العرب: روسيا تدخل مرحلة تصفية الحسابات مع أردوغان

تناولت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في إدلب والعلاقات الروسية التركية, وفي هذا السياق قالت صحيفة العرب: "يشير انقلاب روسيا على تفاهماتها مع تركيا بشأن سوريا إلى أن موسكو بدأت في تصفية حساباتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يبدو محاصراً في أكثر من ملف وأن “تحالف الضرورة” بين البلدين في طريقه إلى التفكك.

وتعكس التطورات الأخيرة في إدلب أن روسيا تعامل أردوغان كمتعاون محلي يجب ألّا يبالغ في تقييم مكانته، وأن وضعه لا يسمح له بفرض رؤيته على المنطقة والوقوف في وجه الخطة الروسية التي تهدف للتوصل إلى تسوية شاملة في سوريا.

وقال مصدر دبلوماسي روسي: "إن أنقرة تواصل وضع العراقيل أمام جهود دمشق وموسكو لتطبيق اتفاق سوتشي الموقع في سبتمبر 2018، بعد تقاعس الجيش التركي عن تنفيذه”.

ورجح المصدر في تصريح للصحيفة "أن تتصاعد الخلافات في منطقة شرق الفرات، لافتاً إلى أن “موسكو راعت في السنوات الأخيرة قلق أنقرة تجاه المسألة الكردية، وقامت بالمساهمة في معالجة ما يسمى بالتهديد الكردي، وإبعاد الفصائل الكردية عن الحدود التركية”.

واستدرك “ورغم ذلك، تواصل أنقرة عرقلة جهود موسكو الهادفة إلى تسوية شاملة في سوريا، وتسعى إلى فرض رؤيتها السياسية والديمغرافية في المنطقة، وتستغل المسلحين المدعومين من قبلها في مساومات سياسية”.

و رداً على تجاوز أردوغان للخطوط الروسية الحمراء بتكرار عدم اعتراف بلاده بروسية شبه جزيرة القرم، وإعلانه نيته تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، أطلقت وسائل إعلام روسية مقربة من الكرملين حملة بدأتها بنشر تقرير مفصّل عن إرسال أنقرة للمرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وأعدت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية (فان) تقريراً كشف بدقة الطرق التي اعتمدتها تركيا لنقل المتطرفين من سوريا إلى طرابلس لدعم ميليشيات حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس.

وتضمّن التقرير عدة تفاصيل تؤكد اختراق روسيا لتركيا على الصعيد العسكري وهو ما يربطه مراقبون بمنظومة الدفاع الروسية “أس 400” التي اشترتها أنقرة مؤخراً والضباط الروس الذين يشاركون في تركيزها ويدربون الأتراك على استخدامها.

وينسف تقرير الوكالة الذي تداولته وسائل إعلام روسية على نطاق واسع ما راج من أنباء مؤخراً بشأن وجود صفقة بين تركيا وروسيا تنص على استرضاء روسيا في سوريا مقابل التخلي عن دعم الجيش الليبي والسماح بتدفق المسلحين السوريين إلى طرابلس، ما يسمح بسيطرة تركيا على الملف الليبي.

ولم تكتف تركيا بتصعيد لهجتها تجاه روسيا في موضوع القرم والتتار، بل أعلنت يوم الاثنين عن نيتها تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وفي ضوء التطورات الأخيرة يرى مراقبون أن مغامرات أردوغان قد تؤدي إلى خسارة تحالفه مع روسيا وتراجع دور بلاده في ملفات سوريا وليبيا إضافة إلى أضرار اقتصادية كبيرة في مجال السياحة والتبادل التجاري، مع عدم قدرتها على التخلي عن مصادر الطاقة الروسية التي تؤمن أكثر من 55 في المئة من احتياجات الغاز في البلد.

البيان: "صفقة القرن" تتجه إلى معركة في مجلس الأمن

وبخصوص صفقة القرن قالت صحيفة البيان: "بعد الرفض الفلسطيني والعربي والإسلامي لصفقة القرن، باتت المواقف الدولية تتجه أكثر نحو رفض الخطة التي وصفتها موسكو بأنها غير قابلة للحياة، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أنها تبتعد عن المعايير المتفق عليها على المستوى الدولي، وبخاصة «حل الدولتين»، لكن ثمة معركة دبلوماسية مرجّحة في مجلس الأمن في 11 الجاري، في جلسة تريدها واشنطن مغلقة.

الشرق الأوسط: البرهان يربط لقاءه نتنياهو بـ «المصلحة العليا»

وفي الشأن السوداني, قالت صحيفة الشرق الأوسط: "ربط رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس، اللقاء الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا أول من أمس بـ«المصلحة العليا» للبلاد.

وقال البرهان في لقاء صحافي مقتضب بعد اجتماعات مكوكية عقدها كل من مجلس الوزراء و«إعلان الحرية والتغيير» و«مجلس الأمن والدفاع»: إن اجتماعه مع نتنياهو جاء انطلاقاً من مسؤوليته عما سمّاه «العمل الدؤوب لحفظ الأمن الوطني السوداني وصيانته، وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني»، وأضاف إن بحث العلاقة بين السودان وإسرائيل وتطويرها يعدان «مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية».

وأكد البرهان أيضاً الموقف المبدئي لبلاده من القضية الفلسطينية، قائلاً :إن دعم «حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة» سيظل ثابتاً، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.

وكانت وسائل إعلام دولية قد كشفت عن لقاء جمع البرهان ونتنياهو بحضور الرئيس الأوغندي يوري موسفيني.

الإمارات اليوم: مواجهات بين محتجين عراقيين وأنصار الصدر غداة مقتل متظاهر

وفي الشأن العراقي قالت صحيفة الإمارات اليوم: "ازدادت حدة التوتر بين محتجين عراقيين مناهضين للحكومة، أمس، مع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في ساحات الاحتجاج التي تشهدها مدن البلاد، بعد يوم من مقتل متظاهر خلال اشتباك بين الطرفين.

ففي مدينة الديوانية جنوب العراق تطور الخلاف إلى مواجهات بين متظاهرين شباب مناهضين للنظام ومؤيدي الصدر، حيث تدخلت قوات الشرطة لفصل الطرفين، لكن المحتجين أطلقوا هتافات مناهضة للصدر والسلطات العراقية وإيران، التي يتهمونها بدعم السلطة وعمليات قمع الاحتجاجات.

(ي ح)