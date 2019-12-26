​​​​​​​تجدد الاشتباكات العنيفة في إدلب وسط غياب للطيران

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد الاشتباكات بوتيرة عنيفة، على محاور بريف معرة النعمان، بين قوات النظام من جهة، والمجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من جهة أخرى، في هجوم للأول على محوري البرنان وفروان ومحاور أخرى في محيطهما.

وتترافق الاشتباكات مع قصف مُكثّف بشكل متبادل، ومعلومات عن المزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال، في حين لا تزال طائرات النظام وروسيا غائبة عن أجواء المنطقة.

وكانت جبهات إدلب قد شهدت هدوءاً نسبياً بعد اجتماعات عُقدت في موسكو بين وفود تابعة لروسيا وتركيا والنظام, حيث تحدّث مراقبون بأن تركيا سعت لتحسين شروطها عبر تسليم الطريق الدولي m5 لقوات النظام, وبقاء القوات التركية ومرتزقتها شمال الطريق.

وكانت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا قد انسحبت بالفعل من محيط الطريق الدولي، كما تقدمت قوات النظام إلى المنطقة وسيطرت على مناطق تتمركز فيها ثلاثة نقاط تركية.

(أ س)