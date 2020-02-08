​​​​​​​بيدرسون يلتقي وزير الخارجية الإيراني

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صحفي: "نوقشت آخر التطورات في سوريا خلال اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا مع الوزير محمد جواد ظريف".

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع وصول وفد روسي إلى تركيا لمناقشة الأوضاع في إدلب التي تشهد معارك عنيفة وتوتراً بين تركيا وقوات النظام.

وغابت إيران في الفترة الأخيرة عن اجتماعات (ضامني أستانا), حيث تقتصر النقاشات على روسيا وتركيا.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قال خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير بأنه لا يملك حلاً سحرياً لإدلب.

(ي ح)