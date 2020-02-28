​​​​​​​بوتين: لا يجب أن تتواجد القوات التركية خارج نقاطها

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب السورية، وأعربوا عن قلقهم بشأن التصعيد الأخير هناك.

وأضاف بيسكوف إن القوات التركية في إدلب لا يجب أن تتواجد خارج (نقاط المراقبة) الخاصة بها.

وطالب الكرملين بحماية المنشآت الروسية في تركيا قائلاً: "موسكو تأمل في أن تفعل تركيا ما بوسعها لحماية الرعايا والمنشآت الدبلوماسية الروسية لديها".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف أن بوتين وأردوغان اتفقا على العمل على ترتيب لقاء "على مستوى رفيع قريباً"، مضيفاً أن الطرفين بحثا اليوم "تطبيق ما تم الاتفاق عليه في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وكانت تركيا أقرت بمقتل 33 من جنودها من جراء غارات جوية على إدلب، الخميس، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى بلغ 34.

(ي ح)