​​​​​​​بوتين وأردوغان يكتفيان ببيان مشترك يركز على ليبيا

وفي بيان مشترك دعت تركيا وروسيا جميع الأطراف في ليبيا إلى "إعلان وقف دائم لإطلاق النار مدعوماً بالإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها من أجل استقرار الوضع على الأرض وعودة حياة الناس اليومية في طرابلس وغيرها من المدن إلى طبيعتها".

ودعا أردوغان وبوتين إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من الأحد.

واعتبر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، أن العملية الأمريكية لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، تقوّض أمن واستقرار المنطقة.

وبشأن إدلب قال البيان "نؤكد على ضرورة التهدئة في إدلب عبر تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المتعلقة بها".

المصدر: وكالات