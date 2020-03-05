​​​​​​​بوتين سيضغط على أردوغان اليوم وصفقة واشنطن وطالبان تتعرض لضغوط

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا, بالإضافة إلى الوضع الأفغاني.

واشنطن بوست: تصاعد الخلاف في سورية هو المحور الرئيسي للقاء بوتين-أردوغان

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في سوريا والخلاف الروسي التركي.

فبعد يوم من محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016، تلقى مكالمة هاتفية داعمة مفاجئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وساعدت هذه الإيماءة في استعادة الروابط التي كانت متوترة بشدة قبل عام، بسبب إسقاط تركيا لطائرة مقاتلة روسية على طول الحدود التركية السورية.

لكن سوريا تختبر مرة أخرى العلاقات بين بوتين وأردوغان، اللذين يقفان على جانبي مواجهة متصاعدة وغير متوقعة في محافظة إدلب.

سيكون الاجتماع المزمع عقده يوم الخميس في موسكو هو أول لقاء وجهاً لوجه منذ أن شنت القوات الحكومية السورية - بدعم من روسيا - هجوماً كبيراً في إدلب، آخر موطئ للمتمردين بعد تسع سنوات من الصراع.

ونشرت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي بدورها الآلاف من القوات لمنع قوات النظام السوري من هزيمة الجماعات المتمردة، بما في ذلك الفصائل المدعومة من تركيا، وتعزيز السيطرة السورية في إدلب على طول الحدود التركية.

وعلى إثر ذلك توترت الأجواء هناك، وذلك بعد مقتل 36 جندياً تركياً وإسقاط الأخيرة ثلاث مروحيات للنظام السوري، ولكن الكرملين حذر من توتر علاقاته مع تركيا على الرغم من التهم المتبادلة بين الطرفين بخصوص من ينتهك الاتفاقيات ذات العلاقة.

وقال ديمتري ترينين، رئيس مركز كارنيغي في موسكو: "سيتحدث الروس بشدة, بوتين لن يتجاهل أي كلمات، وسوف يضغط بشدة على أردوغان.

وأضاف ترينين إن أحداث الأسبوع الماضي، بما في ذلك مقتل الجنود الأتراك، كانت بمثابة "حقيقة واقعة للعلاقة" بين بوتين وأردوغان.

ومع ذلك، هناك استراتيجية طويلة المدى لروسيا, وقد تبلورت بعد محاولة الانقلاب عام 2016 في تركيا.

لقد دعم بوتين أردوغان بسرعة وعلناً، الذي اتهم الغرب في الوقت نفسه بالوقوف إلى جانب منظمي الانقلاب، وقال المحلل التركي سونر كاجابتاي إن تواتر المكالمات بين أردوغان وبوتين زاد بشكل حاد، حيث اتصل أردوغان هاتفياً ببوتين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.

وكتب المحلل العسكري الروسي بافل فيلغينهاور في تعليق لصحيفة نوفايا غازيتا الروسية "كان لدى الكرملين حلم بسحب أردوغان من تحت عباءة الغرب، وإضعاف الناتو، وتغيير التوافق الاستراتيجي بأكمله في الاتجاه الجنوبي الغربي المهم، وتأمين البحر الأسود".

وقال كاجابتاي إن أردوغان أيضاً رأى قيمة في تقوية العلاقات مع بوتين، خاصة بعد أن لاحظ أردوغان كيف أن الشراكة مع الكرملين عززت أنظمة الأسد ونيكولاس مادورو في فنزويلا.

وأظهر أردوغان التزامه ببوتين من خلال شراء نظام دفاع أرض-جو الروسي S-400 في العام الماضي، مما أثار استياء الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الآخرين .

ويرى كاجابتاي أن من الصعوبة بمكان أن يتراجع أردوغان عن شراء الصواريخ الروسية، لأنه إذا فعل ذلك، فسوف يفقد دعم بوتين".

على الرغم من توغل روسيا وتركيا في اتجاه الاشتباك المباشر في شمال غرب سوريا، إلا أنها لا تزال تقوم بدوريات مشتركة شمال شرق سوريا كجزء من صفقة الخريف الماضي بين البلدين.

عشية اجتماع أردوغان - بوتين، كان لهجة رئيس النظام السوري مفاجئة التي بدت تصالحية مع أنقرة حيث أكد بشار الأسد على الروابط الثقافية والتاريخية بين البلدين وقال إنه لا يوجد سبب للعداء.

ويرى كاجابتاي أن من القضايا التي تسبب في زيادة التوتر بين أنقرة وموسكو هي ليبيا، هناك خطر على تركيا في ليبيا أكثر من سوريا بسبب المصالح الكبيرة لتركيا في ذلك البلد الإفريقي حيث تدعم موسكو الطرف المناهض لأنقرة هناك".

نيويورك تايمز: مترجمة متهمة بالكشف عن أسرار أمريكية وسط التوترات مع إيران

وبدورها قالت صحيفة نيويورك تايمز: "قال ممثلو الادعاء إن متعاقداً شارك أسماء المخبرين ومعلومات في غاية الحساسية مع رجل لبناني له صلات بجماعة تدعمها إيران.

واتهمت امرأة من مينسوتا عملت مترجمة للجيش في العراق يوم الأربعاء بتقديم معلومات سرية للغاية لجماعة ميليشيا تدعمها إيران، وقال ممثلو الادعاء إنها كثفت تجسسها مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة العدل في بيان: إن مريم تومبسون 61 عاماً، وُجهت لها اتهامات بـ"نقل معلومات دفاعية سرية شديدة الحساسية إلى مواطن أجنبي له صلات واضحة بحزب الله"، وقالت إنها "شملت معلومات عن أصول بشرية، بما ذلك أسماؤهم الحقيقية، ما عرض "حياة الأصول البشرية والأفراد العسكريين الأميركيين لخطر شديد".

مساعد وزير العدل للأمن القومي جون ديميرس ذكر أن المواطن الأجنبي وهو لبناني الجنسية حصل على معلومات من المتهمة عن أشخاص يساعدون الولايات المتحدة.

وأوضح أن المتهمة هي متعاقدة تعمل مع الجيش الأميركي ووصف تصرفها بأنه "خيانة لبلدها وزملائها"، ما يستوجب "العقاب".

وول ستريت جورنال: صفقة طالبان مع واشنطن تتعرض لضغوط وسط الأعمال العسكرية

وبخصوص الاتفاق بين واشنطن وطالبان قالت صحيفة وول ستريت جورنال: "ستبدأ القوات الأمريكية بالمغادرة هذا الأسبوع، لكن الأجزاء الرئيسية من الاتفاقية بين إدارة ترامب والمتمردين الأفغان هي موضع تساؤل.

وتواجه إدارة ترامب معركة شاقة للحفاظ على اتفاق تاريخي مع طالبان وذلك بعد تجدد العنف والتوترات الدبلوماسي بين واشنطن وكابول حيث رفض الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم أمس مقابلة المبعوث الخاص للرئيس ترامب الذى وصل إلى كابول في محاولة لإنقاذ اتفاق دام أربعة أيام، يدعو الجيش الأمريكى للانسحاب من أفغانستان بحلول الخريف القادم، وذلك بحسب مسؤول حكومي أفغاني.

(م ش)