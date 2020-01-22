​​​​​​​بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي المزارعون يُحضّرون مشاتل الخضار الصيفية

بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي يلجأ أبناء إقليم الجزيرة إلى المشاريع الصغيرة، ومن بينها إنتاج الخضروات الصيفية.

وفي هذا الصدد بدأ مزارعي ناحية تل براك التابعة لإقليم الجزيرة بتجهيز الحضانات "المشاتل"، وزراعتها ببذور الخضراوات الصيفية.

أحمد إبراهيم جدوع أحد مزارعي ناحية تل براك، خصص 8 دونم من أرضه لزراعة الخضروات الصيفية، يوضح بأنه يقوم بفلاحة مكان "المشاتل" و تنظيفها من النباتات والأعشاب الضارة, ثم يقوم بتغطيتها بالبيوت البلاستكية، ومن ثم زراعة بذور الخضروات الصيفية كالبندورة، الباذنجان، والفليفلة، ويقول: "يجب زراعتها بداية العام لأن إنبات البذور يأخذ وقتاً في مناطقنا".

وعن المخاطر التي تهدد فشل هكذا مشاريع يقول أحمد جدوع: عدم وقوع موجة صقيع حتى الآن يدل على ارتفاع درجات حرارة الصيف، وهذا ينذر بتلف البذور المزروعة ويتابع: "العام الماضي لم تنجح زراعة البندورة كون المنطقة شهدت ارتفاع في درجات الحرارة، ما أدى إلى احتراق أزهار البندورة، وهذا العام من المتوقع أن تعاني المنطقة من ارتفاع درجات الحرارة، لأننا لم نشهد هذا العام موجبة صقيع، وهذا يؤثر سلباً على الزراعة والمزارعين".

ويعاني مزارعو المنطقة من احتكار بعض الجمعيات الزراعية، والصيدليات للبذور، وارتفاع الأسعار، وفي هذا الصدد يوضح جدوع: "قامت بعض الجمعيات بتسجيل أسماء المزارعين، وقدمت الجمعيات بذور البندورة بـ 52 دولار للصيدليات، والصيدليات قامت ببيعه للمزارعين بـ 100 دولار، وهذا يشكل عبئ إضافي على المزارعين, وفي الوقت ذاته تحاول لجان الزراعة ضبط أسعار البذور والمبيدات الحشرية"

(أ ب) (ر ح)

ANHA