​​​​​​​بمناسبة الـ8 من آذار.. اجتماعات في الرقة ودير الزور ومسيرة في هجين

نظّمت إدارة المرأة محاضرة في مزار الشهيد خضر الحمادة الواقع في قرية أبو خشب بالريف الغربي لدير الزور. ، بحضور العشرات من أمهات وزوجات الشهداء.

خلال المحاضرة، شرحت الإدارية في إدارة المرأة هيام الأحمد أهمية يوم المرأة العالمي، وقالت:" بفضل تضحيات المرأة ووحدات حماية المرأة تحررنا من الإرهاب الداعشي الذي قُبّع علينا سنوات طويلة، وانتصرنا ووصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.

وتمنّت هيام الأحمد أن تحتفل نساء العالم عامة، وسوريا خاصةً بالمناسبة وأن تحقق المرأة السورية أهدافها وطموحاتها.

بعدها أدلي ببيان إلى الرأي العام من قبل الإدارية في إدارة المرأة شهرزار الجاسم، جاء في مضمونه "نبارك على جميع النساء في شمال وشرق سوريا مناسبة يوم المرأة العالمي، كما نهنئ أمهات وزوجات الشهداء، ونعاهد على السير على خطا الشهداء والشهيدات كالشهيدة هفرين خلف وآرين وغيرها".

ودعا البيان جميع نساء العالم أن "يتحدن ويقفن في وجه الظّلم وكسر حاجز العبودية حتى تحقيق مكاسبهن وطموحاتهن بإرادتهن ".

هجين

في السياق، نظّمت لجنة المرأة في مجلس هجين بالتنسيق مع المعلمات في لجنة التربية والتعليم التابعة لمجلس دير الزور المدني، مسيرة راجلة ولأول مرة بعد تحريرها بمناسبة الثامن من آذار، بمشاركة نساء دير الزور.

انطلقت المسيرة من أمام مدرسة مزرعة هجين الابتدائية وصولاً إلى المؤسسة الاستهلاكية شرقاً بطول 1كم، حملت المشاركات فيها صور شهداء قوات سوريا الديمقراطية، وشعارات ولافتات تُحيي مقاومة المرأة السورية في شمال وشرق سوريا، وتؤكد السير على نهج الشهيدة هفرين خلف شهيدة الياسمين.

بعد توقف المسيرة، ألقيت كلمة باسم مجلس المرأة ألقتها فاطمة الدخيل، وكلمة باسم مجلس أبو الحسن ألقتها وفاء الحمد، وكلمة باسم لجنة التربية والتعليم ألقتها نور شوكت باركن فيها المناسبة على نساء بلدة هجين وأشرن "نحتفل اليوم للمرة الأولى بعد التحرر من براثن الشرك والطغيان، لنقول للعالم أجمع إنه بإرادة المرأة نحقق المستحيل، وليكون يوم الثامن من آذار هو يوم الشمس الساطعة".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات والهتافات التي تُحيي مقاومة المرأة.

الرقة

عقدت كل من مكاتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية وحزب سوريا المستقبل اجتماعاً تعريفياً بيوم المرأة العالمي، بحضور مجلس عوائل الشهداء وعضوات مجلس المرأة السورية ونساء المنطقة .

اجتماع حزب سوريا المستقبل عقد في صالة التاج وسط مدينة الرقة، وتحدثت فيه كل من الرئاسة المشتركة لمجلس حي الأكراد غزالة سجاوي والعضوة في مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل عبير الدرويش وقالت "إن يوم المرأة تعريف بـ الأم التي أعدت جيلاً جاهزاً لحمل الرايات".

وفي المحاضرة التي ألقيت في مكتب المرأة لمجلس سوريا الديمقراطية وبحضور نخبة من الحقوقيين والمهندسين والأدباء، تطرقت العضوة في مكتب المرأة بمسد ضبية الناصر إلى أن المرأة في شمال شرق سوريا وضمن الإدارة الذاتية عرفت شكلاً من التحرر يفوق ما عرفته النساء في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال الإنجازات والتطورات التي حققتها في ظل تواجد هذه الإدارة، والتي منحتها أدواراً مهمة، وحولتها إلى شريكة في تحمل المسؤوليات بدءاً من نظام الرئاسات المشتركة وصولاً إلى الأحزاب السياسية.

ومن ثم تم عرض سنفزيون يتمحور حول بطولات وانتصارات المرأة.

توزيع المناشير

في إطار فعالية إدارة المرأة في الرقة، وزعت عضوات في إدارة ومجالس المرأة بالرقة مناشير تعريفية باليوم العالمي للمرأة على الأهالي وعلى أصحاب المحلات التجارية.

(كروب/س و)

ANHA