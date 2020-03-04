​​​​​​​بمناسبة الـ8 آذار..  زيارة أضرحة الشهداء وخطوط الجبهات في كوباني وعين عيسى

ضمن فعاليات الـ 8 من آذار، يوم المرأة العالمي، زارت اليوم العشرات من النساء وأمهات الشهداء في إقليم الفرات مزار الشهيدة دجلة.

وشاركت في الفعالية عضوات مؤسسات الإدارة الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني أيضاً، حاملات صور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

وهناك ألقت أمينة داود، والدة الشهيد زنار قرة مغ الذي استشهد في مقاومة الكرامة، كلمة أكدت فيها أن فلسفة القائد عبدالله أوجلان جعلت المرأة صاحبة قوة وإرادة في كافة الأصعدة من مثل أرين ميركان.

وعاهدت أمينة في حديثها بالسير على درب الشهداء وعلى نهج فكر وفلسفة القائد، وباركت في ختامه الثامن من آذار على كافة النساء.

بعدها وضعت الأمهات أكاليل الورود على أضرحة الشهداء، وفاءً لمقاومتهم وتضحياتهم.

عين عيسى

بمناسبة قدوم الثامن من آذار، زار، اليوم، وفد نسائي من الإدارة الذاتية خطوط الجبهات الأمامية لناحية عين عيسى للاطمئنان على أوضاع المقاتلين والمقاتلات المرابطين فيها، وبارك عيد المرأة العالمي.

وضم الوفد، رئيسة هيئة المرأة جيهان خضرو والنائبة روكن ملا إبراهيم والرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل جيهان محمد، ونائبتها شرفين منذر، والرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية شيرين قمر.

وكان في استقبال الوفد، القيادية في المجلس العسكري لمقاطعة كري سبي روسيل زنارين مع مجموعة من مقاتلات ومقاتلي وحدات حماية المرأة والشعب.

وبارك الوفد الزائر قدوم عيد المرأة على المقاتلات، والذي يصادف الـ 8 من الشهر الحالي، منوّهة أنه لولا النضال والمقاومة والتضحيات في الجبهات القتالية لما كان هناك احتفال بالعيد.

وأثنى الوفد على الجهود التي تبذلها المرأة المقاتلة في الخطوط الأمامية وساحات المعارك في التصدي للعدوان الهمجي على مناطق شمال وشرق سوريا.

بدورها أكدت القيادية روسيل على العزيمة والإصرار في التصدي للعدوان، وحماية الأرض والشعب.

وأنهى الوفد جولته، بعد زيارة عدد من النقاط الأمامية لخطوط الجبهات الغربية لناحية عين عيسى.

(كروب/س و)

ANHA