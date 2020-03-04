​​​​​​​بمناسبة 8 آذار نساء تل حميس يُشعلْنَ الشّموع على أضرحة الشّهداء

بمناسبة الـ 8 من آذار زيّنت نساء مؤتمر ستار في ناحية تل حميس اليوم الأربعاء، دوّار الشّهداء وسط النّاحية بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة ووحدات حماية الشّعب والمرأة وأعلام مؤتمر ستار، كما زيّنّ الدّوّار بيافطة مكتوب عليها: "نضالنا حرّيّة... مقاومتنا نصر".

ومن ثمّ توجّهْنَ مساءً، بمشاركة قوّات المجلس العسكريّ في قطاع الهول وقوى الأمن الدّاخليّ ومجلس عوائل الشّهداء، إلى مزار الشّهداء في تل حميس؛ لتزيين أضرحة الشّهداء بالشّموع وإشعالها تكريماً لمن ضحّوا بأرواحهم من أجل حرّيّة وكرامة شعبهم.

(ش أ/إ)

ANHA