​​​​​​​بلديةُ كركي لكي خلال عام مشاريع مُنجزة وأخرى مُؤجّلة

تتبع ناحية كركي لكي لمنطقة ديرك في مقاطعة قامشلو، وتشرف بلدية الشّعب في كركي لكي على تخديم مركز مدينة كركي لكي، وعدد من القرى التّابعة لها، كما تشرف على عدد من بلديات الرّيف التّابعة لها.

ووضعت بلدية الشّعب خلال عام 2019 خطّة عمل سنويّة مرتّبة حسب الأولويّة تضمّنت بناء وصيانة شبكات الصّرف الصّحيّ، وصيانة وتزفيت الطّرقات المتضرّرة، وحفر آبار مياه لسدّ حاجة الأهالي من مياه الشّرب، يضاف إليها الأعمال الاعتياديّة اليوميّة الّتي تنفّذها البلدية.

الأولويّة لشبكات الصّرف الصّحيّ وصيانة الطّرق

التّحديّ الأكبر أمام بلدية الشّعب يتمثّل بشبكة الصّرف الصّحيّ، نظراً للتوسّع العمرانيّ المتزايد في النّاحية، وحاجتها إلى مزيد من شبكات الصّرف، وكذلك صيانة وتزفيت الشّوارع والطّرقات الّتي تضرّرت خلال شتاء العام المنصرم.

وبحسب المكتب الفنّيّ في البلدية فقد أنجزت البلدية مشروعاً ضخماً لشبكات الصّرف الصّحيّ في عدد من أحياء المدينة بتكلفة حوالي 85 مليون ليرة سورية.

أمّا فيما يتعلّق بصيانة الطّرقات فقد أنجزت البلدية تزفيت مسافة 7 كم من شوارع المدينة بمادّة المجبول الزّفتي بتكلفة حوالي 50 مليون ليرة سورية. كما شملت أعمال التّزفيت أيضاً دوار الشّهيد علوان ودوار الشّهيد جكدار.

وتضمّنت الخطّة أيضاً فرش عدد من طرقات المدينة وريفها بمادّة الحجر المكسّر والبقايا منها طرق قرى عرعور وكاني كرك وكورتبان صبيحية ورميلان الباشا.

ومن المشاريع الأخرى الّتي نفّذتها البلدية خلال العام لمنصرم، حفر بئر ارتوازي لمياه الشّرب في قرية شيرو، إضافة إلى صيانة عدد من الجسور والعبّارات في ريف النّاحية والّتي تضرّرت خلال فيضانات العام المنصرم.

يضاف إلى هذه المشاريع الأعمال الاعتياديّة اليوميّة الّتي تنفّذها البلدية لجنة تأمين نظافة المدينة عبر تسيير سيارات جمع القمامة بشكل يوميّ، وثلاثة مرّات يومياً بالنّسبة لسوق المدينة، إضافة إلى تنظيم السّوق ومراقبته عبر الضّابطة ولجنة التّموين. ومراقبة أعمال البناء وترخيص البناء والحدّ من البناء العشوائيّ.

ورغم ما أنجزته البلدية من مشاريع إلّا أنّ الأهالي يشكون من تضرّر العديد من شوارع المدينة، وتشكّل الحفر والمستنقعات بعد هطول الأمطار.

ويعزو المكتب الفنّيّ سبب عدم صيانة جميع الطّرقات إلى زيادة التّكاليف ونقص الآليات.

لجنة طوارئ استعداداً لفصل الشّتاء وخطّة سنويّة جديدة

عانى سكّان المنطقة خلال شتاء العام المنصرم من السّيول والفيضانات الّتي أدّت إلى انهيار عدد من الجسور والعبارات، وكذلك فيضان المياه في شوارع المدن. ولتلافي هذه المشكلة والاستعداد لأيّ طارئ بدأت بلدية الشّعب بتشكيل لجنة طوارئ تضمّ 12 شخصاً للتدخل في حالات الضّرورة، وكذلك بدأت الورش الفنّية بتعزيز وفتح الفوهات المطرية لتسريب مياه الأمطار.

كما أعدّت بلدية الشّعب خطّة عمل سنوية تضمّ جملة من المشاريع الخدميّة، وقدّمتها إلى هيئة البلديات في الإقليم للموافقة عليها، ورصد الميزانيّة اللّازمة. وتتضمّن الخطّة بحسب المكتب الفنّيّ استكمال تعبيد الطّرقات، وبناء شبكات الصّرف الصّحيّ، وتجهيز عدد من الحدائق العامّة.

(ك)