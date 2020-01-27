​​​​​​​بلدية كوباني تعمل على حل إحدى أكبر مشاكل سكان الحي الجديد

تواصل بلدية الشعب في مدينة كوباني العمل على تنفيذ مشاريع خدمية في مدينة كوباني كما تنسّق مع بلديات البلدات المجاورة للمدينة، وذلك للنهوض بالواقع الخدمي في المنطقة.

ومن أبرز مشاريع البلدية خلال العام الجديد، مشروع تمديد شبكات الصرف الصحي في حي كوباني الجديد جنوب غربي المدينة.

وجرى تشييد هذا الحي عقب تحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش أوائل عام 2015، إذ منحت الإدارة الذاتية أراض تقع جنوب المدينة حيث مكان هذا الحي وذلك تعويضاً للأشخاص الذين وقعت منازلهم في متحف مقاومة كوباني، والأشخاص الذين أزيلت منازلهم لأنها كانت مخالفة للمخطط التنظيمي.

وضمن المشروع، تخطط البلدية لتمديد الشبكة بمسافة 7000 متر، طول الخطوط الرئيسية يبلغ 1120متراً والفرعية 5880 متراً.

كما يبلغ قطر الأنابيب الرئيسية 80 سنتيمتراً والفرعية بقطر 60 سنتيمتر, يبلغ عدد مجمل الأنابيب 251.

إلى جانب ذلك، تواصل البلدية أعمال صيانة الشوارع في مدينة كوباني وقراها، وذلك عبر تعبئتها بمادة "البقايا"، إذ تعمل البلدية مؤخراً على صيانة طريق عليشار بطول 8 كيلو متر.

(ع م/ج)

ANHA