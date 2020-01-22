​​​​​​​بلدية عين عيسى تعِد باستئناف أعمالها الخدمية التي توقفت في 2019

قامت لجنة الخدمات ببلدية الشعب في عين عيسى خلال العام المنصرم بجملة من المشاريع الخدمية في الناحية، حيث عملت خلال الربع الأول والثاني والثالث على تجهيز المنصفات على طريق اللواء والشارع الرئيسي.

ونفذت 1050 متر من الصرف الصحي في كل من حيي الصناعة 900 متر، وفي الحي الغربي 150 متر، بالإضافة لإتمامها دوارين في كل من الشارع الرئيسي وحي الصناعة.

وأنهت خلال الربع الثاني من العام المنصرم تعبيد الطرق الرئيسية الثلاث في الناحية بطول 3 كيلو متر، بالتعاون والتنسيق مع هيئة البلديات بمقاطعة كري سبي بكلفة 50 مليون ليرة سورية.

ومع بداية الربع الأخير في شهر تشرين الأول بدأت الآليات التابعة لها بقشط الطريق من ناحية عين عيسى وصولاً إلى قرية تل السمن، للبدء بتزفيته بطول 22 كيلو متر، كما وضعت اللمسات الأولى لتجهيز مداخل الناحية من الجهة الشرقية والغربية بطول واحد كيلو متر، إلا أن هذه الأعمال توقفت جميعها في العام الماضي ولم تُستكمل.

هذا وبدأت هيئة الإدارات المحلية، والبلديات في الإدارة الذاتية خلال الربع الأخير من العام الماضي بالتعاون والتنسيق مع بلدية الرقة وعين عيسى بتأهيل الطريق من عين عيسى إلى الرقة بطول 55 كيلو متر، كونه يُعدّ شرياناً حيوياً يخدم العديد من الأهالي، بالإضافة إلى كونه طريقاً تجارياً من وإلى مدينة منبج.

وفي هذا الصدد أشارت الرئاسة المشتركة للجنة الخدمات والبيئة في بلدية عين عيسى، خضرة عبود إلى أن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا هي التي تسببت بتوقف هذه المشاريع.

ووعدت خضرة عبود باستئناف هذه المشاريع خلال العام الحالي، مبينة أن البلدية أرفقت هذه المشاريع مع الموازنة العامة لبلدية الشعب في عين عيسى خلال العام 2020، ولفتت إلى أن البلدية تعزم على البدء بتزفيت طريق عين عيسى تل السمن قبل نهاية الشهر الحالي.

(كروب/ج)

ANHA