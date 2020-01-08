​​​​​​​بلدية تربه سبيه أنجزت كامل مشاريعها للربع الأخير من 2019

تمكنت بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، من إنجاز كافة المشاريع التي كانت مُدرجة ضمن الربع الرابع من عام 2019، كإنشاء جسر للمنطقة الشمالية على مجرى نهر جراح لمنع حدوث فيضانات، وسهولة عبور الأهالي، وتأهيل وترميم جسر آخر على المحلق الجنوبي، الواصل بين الجهة الغربية للناحية وشارع الصناعة.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تربه سبيه عبد العزيز محمد أوضح بأن عملية تأهيل الجسور تمت على ثلاث مراحل، حيث تم وضع مجاري لتمرير مياه الأمطار، ومن ثم تقويته بالبقايا والحجر المكُسر، وتفريشه بمادة الإسمنت.

كما رمّمت بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه مدخل الناحية الغربي، بالإضافة إلى وضع إنارة، وتمديد مجرور صرف صحي، لمنع تجمع مياه الأمطار في تلك المنطقة، وصيانة وتنظيف 600 فوهة مطرية، وإنشاء 25 فوهة أخرى تخدم 4 كومينات.

ولحل مشكلة الازدحام المروري داخل السوق المركزي في ناحية تربه سبيه، تتحضر البلدية لافتتاح كراج " الشهيد سلمان" جنوب غرب الناحية، ليكون مخصصاً لسيارات نقل الركاب" السرافيس"، وبهذا الصدد أشار عبد العزيز محمد إلى إن الكراج، وسيكون مخصصاً لسرافيس قرى جنوب الناحية، وخط قامشلو- تربه سبيه، وبيّن بأن الكراج مُجهّز بمقاعد، واستراحة، وإنارة.

وكان من المقرر أن تُنجز بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه أعمالها منتصف شهر كانون الأول 2019، إلا أن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019، شكّلت عائقاً أمام ذلك.

وتمكنت بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه من إنجاز كافة المشاريع التي كانت مدرجة ضمن خطط عام 2019، ففي الربع الأول تمت صيانة وترميم جسر الجراح، وتمديد شبكات المياه، وتزفيت الطرق في الربعين الثاني والثالث.

(أ ب)

ANHA