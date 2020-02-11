​​​​​​​بلدية العريشة تنشئ جسرين وتستعد للبدء بمشاريع جديدة

بعد أن حُررت ناحية الشدادي والمناطق التابعة لها كالعريشة والدشيشة، من قبل قوات سوريا الديمقراطية، باشرت الإدارة الذاتية بإعادة البناء في المنطقة، من خلال فتح المؤسسات المدنية والخدمية.

ناحية العريشة 30 كم جنوب الحسكة، تعرضت كغيرها من المناطق التي احتلتها مرتزقة داعش للدمار والنهب والسرقة، وتحولت منشآتها الخدمية والتعليمية إلى مراكز عسكرية تابعة لداعش.

ولأن الخدمات أهم ما يطلبه المواطن، سارعت الإدارة الذاتية وبالتنسيق مع إدارة مجلس الشدادي، إلى افتتاح بلدية الشعب في الناحية.

وبعد أن نظفت البلدية بقايا مخلفات مرتزقة داعش من دمار لبيوت المدنيين والمرافق العامة، وترحيل الأنقاض إلى خارج الناحية، سارعت إلى ربط الناحية بالقرى التابعة لها من خلال إنشاء الجسور.

وتمكنت من إنشاء وترميم جسرين وهما جسري "فكة المريجب وأبو حجر" حسب ما صرح به رئيس القسم الفني في بلدية العريشة محمد عبد الستار حمادة لوكالة أنباء هاوار.

وقدمت البلدية بعد الانتهاء من الجسرين السابقين دراسة للجنة البلديات في الحسكة من أجل المباشرة بـ5 مشاريع جديدة في العام الحالي.

وأشار حمادة إلى أن البلدية في عام 2020 أنجزت مشروع دوار في مطلع هذا العام كخطوة أولى، للبدء بمشاريع أخرى, وأضاف: "قدمنا دراسة لخمسة مشاريع جسور أهمها جسر العطالة الاستراتيجي الذي يربط بين الحسكة و الشدادي والعريشة، وجسر اللبنانية، وجسر الكبش وعبّارات السد، ووصلات الصرف الصحي".

وبدورها قالت نائبة الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في العريشة دنيا الفريح: إنهم يعملون بكامل طاقتهم، وذلك صمن الإمكانات المتاحة لخدمة الأهالي في الناحية.

ونوّهت دنيا الفريح أن ما يعيق ويؤخر عمل البلدية هو نقص بعض الآليات مما ينعكس سلباً على سير العمل.

(هـ ن)

ANHA