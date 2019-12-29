​​​​​​​بلدية الشعب في منبج تنجز العديد من المشاريع الخدمية خلال عام2019

أنجزت بلدية الشعب خلال هذا العام الذي شارف على نهايته، عدداً من المشاريع الخدمية في مدينة منبج، ساهمت في خدمة أبناء المدينة في جوانب عدة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير، أبرز تلك المشاريع والأعمال.

ويعتبر مشروع "كراج حي الحزاونة" أحد أهم المشاريع المُنجزة، والهدف منه تخفيف الازدحام في المدينة، بالإضافة إلى تنمية مكان الكراج في حي الحزاونة كونه حي مكتظ بالسكان وكبير.

ولطالما كان حي الحزاونة مهمشاً، من ناحية الخدمات، لبعده عن مركز المدينة، وعانى سكان المدينة من صعوبة في المواصلات، وخاصة إلى مركز المدينة.

وأُنشئ الكراج في الحي بناء على طلبات قدمها الأهالي، وتم اختيار مكان الكراج في حي الحزاونة، لكونه يقع خارج مناطق الازدحام ولسهولة دخول سيارات البولمان الكبيرة إليه.

بالإضافة إلى مشروع تعبيد الطرقات وتزفيتها، الذي بدأت البلدية بتنفيذه في شهر أيار المنصرم من العام الجاري في المدينة والريف.

وبحسب الأرقام التي قدمتها البلدية، فإن ما يقارب 48 ألف متر مكعب من الطرق جرى تزفيتها في المدينة والريف، بدءاً من طريق حلب الواصل بين المدينة والريف ، إضافة إلى طريق الخفسة ومنبج في الجنوب, وطريق عون دادات في الشمال، بالإضافة إلى طريق الجزيرة.

وفيما يتعلق بأعمال تمديد وصيانة شبكات الصرف الصحي، تقول البلدية أنها مددت 400 متر من الصرف الصحي في المدينة والريف.

وعن قسم النظافة، هناك عشرات العمال التابعين للبلدية يقومون على مدار 24 ساعة بتنظيف المدينة صباحاً ومساءاً، كما وأجرت البلدية عمليات صيانة لشبكات الإنارة في بعض الأحياء، ومددت الكهرباء لبعض أجزاء حي السرب وشارع الرابطة وطريق حلب.

وكان لقسمي الحدائق والإطفاء دور مهم في أعمال العام، وخاصة قسم الإطفاء، الذي ساهم في إطفاء الكثير من الحرائق، وكافأتهم الإدارة المدنية في منبج لعملهم الدؤوب والجهود التي بذلوها.

كما عملت البلدية على تنظيف المطريات في شوارع المدينة وخاصة تلك الواقعة على طريق الجزيرة، وحي الحزاونة وحي السرب، وبعض الأحياء الجنوبية والشمالية الأخرى، وذلك نظراً لكثرة الأمطار خلال النصف الأول من العام والتي تسببت بسيول غزيرة.

ويرى الرئيس المشترك لبلدية الشعب في مدينة منبج وريفها قاسم عبود بأن الأعمال المُنجزة خلال عام 2019 كانت "جيدة".

وأشار إلى أن التركيز في العام القادم سيكون على تنفيذ مشاريع البُنى التحتية وخاصة الصرف الصحي، كون الشبكة قديمة تحتاج إلى تجديد, بالإضافة إلى فتح طرقات جديدة ضمن المدينة وفي الريف وتزفيتها, والعمل على إنجاز أعمال خدمية ترتقي بها المدينة نحو الأفضل.

ومن جانبه، قال المواطن ابراهيم الصطاف، وهو من أهالي منبج، بأن عمل بلدية الشعب في منبج خلال عام 2019 كان أفضل من الأعوام السابقة, وخاصة من ناحية نظافة الشوارع, وتنظيف المطريات، وإنارة الشوارع.

وشكر الصطاف بلدية الشعب على جهودها المبذولة، لتوفير الخدمات والعمل الدؤوب لتبدو المدينة بشكل أفضل، وحث البلدية على تنفيذ مشاريع أكثر.

(ج)

ANHA