​​​​​​​بلدية الشعب في ديرك أنجزت مشاريعها للربع الأخير من عام 2019

أنجزت بلدية الشعب في ديرك معظم الأعمال، والمشاريع المُدرجة في خطتها السنوية من صيانة، وترميم، وبناء الجسور، والمجاري الصحية، والفوهات المطرية، وترميم المنصفات، والعديد من المشاريع الأخرى في مدينة ديرك وقراها.

ترحيل القمامة وتنظيف السوق بشكل يومي

رغم الامكانات المحدودة، ونقص آليات النظافة، إلا إن بلدية الشعب عملت على ترحيل كميات كبيرة من القمامة، ونقلها إلى مكب النفايات، إضافة إلى تسيير مناوبات نظافة يومية داخل سوق المدينة، ووضع المئات من الحاويات للحفاظ على نظافة وجمالية المنطقة.

ترميم الجسور المتضررة وتعبيد الطرقات وصيانة الصرف الصحي

نتيجة الأمطار الموسمية في شتاء وربيع العام الماضي انهارت عدة جسور في منطقة ديرك وريفها، حيث تمكنت بلدية الشعب من بناء ثلاثة جسور في ديرك التي انهارت نتيجة الفيضانات، بالإضافة إلى تزفيت ثلاثة آلاف كم من الشوارع، وصيانة مجاري الصرف الصحي، وتغيير المنصفات وتسويرها ، وزراعة الأشجار.

وأنجزت بلدية الشعب في أحياء التجنيد، والشهيد خبات، و روج آفا مشاريع للصرف الصحي، وتمديد مجاري جديدة في الأحياء المخططة ضمن التنظيم.

كما منحت البلدية خلال العام 190 رخصة بناء للمتعهدين حسب الشروط المذكورة في لوائح البلدية.

وتجنباً لتجمع الأمطار في الشوارع خلال فصل الشتاء بادرت البلدية إلى إنشاء 22 فوهة مطرية، ونظراً لطبيعة ديرك الجغرافية وتضاريسها، والانحدارات الموجودة في المدينة التي تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار في النهر والتي تطفو فوق الجسور والمنصفات.

كما تم فرش ودحل عدد من الشوارع الرئيسية، والفرعية بمادة الحجر المكسر، بالإضافة إلى منطقة الصناعة والتي تُقدر مساحتها بـ ألفي متر.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ديرك فرمز حمو قال: إن البلدية أنجزت معظم المشاريع المقررة ضمن مخططات البلدية، إلا إن بعض المشاريع تأخرت نتيجة الهجوم التركي على المنطقة، ما أدى إلى إغلاق المقالع وخروجها عن الخدمة.

وحول المشاريع المُدرجة في خطة العام 2020 قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب فرمز حمو: "تسعى البلدية إلى بناء سوق تجاري للتحكم بالأسعار، أسوةً بباقي المدن والبلدات، بالإضافة إلى بناء شقق سكنية للموظفين بالتقسيط على شكل جمعيات سكنية، وتزفيت ودحل ما تبقى من الشوارع الرئيسية والفرعية في منطقة ديرك وقراها.

(ك)

ANHA