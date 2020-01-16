​​​​​​​بلدية الشعب في حلب تنجز عدة مشاريع خدمية

مع بداية العام الجديد بدأت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بإنجاز جملة مشاريع خدمية مُدرجة في الخطة السنوية.

وباشر المكتب الفني في تمديد شبكة صرف صحي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بطول 215 متراً، إضافة إلى تعزيل الريكارات والفوهات المطرية منعاً لتجميع مياه الأمطار في الشوارع.

وفي القسم الغربي من حي الشيخ مقصود أنجزت البلدية مشروع فرش طريق السرفيس بمادة البحص بطول 110 متراً، إضافة إلى إنشاء فوهتين مطريتين.

إلى ذلك تواصل الورش الفنية التابعة للبلدية أعمال إزالة الأنقاض التي خلفتها الحرب في حي الأشرفية حفاظاً على سلامة الأهالي.

عضو المكتب الفني في بلدية الشعب جميل محمد أكد أن البلدية ستعمل على تنفيذ المشاريع الخدمية المُدرجة في خطة البلدية، خاصة فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي، وإنشاء الفوهات المطرية، إضافة إلى مواصلة إزالة الأنقاض من الأبنية المتضررة في حي الأشرفية.

(ع س/ك)

ANHA