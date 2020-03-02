​​​​​​​بلديات ناحية تربه سبيه تحدد مشاريعها النصف سنوية لعام 2020

في اجتماع موسع ضم بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه وبلداتها الأربعة "معشوق , حلوة , أبو فرع وتل معروف" وبحضور الرئاسة المشتركة للجنة البلديات في مقاطعة قامشلو وهيئة البلديات، قدمت البلديات مشاريعها للربعين الأول والثاني لعام 2020 وبعد مناقشتها تمت الموافقة عليها من قبل لجنة البلديات وهيئة البلديات وتحديد الميزانية النصف سنوية.

وخلال الاجتماع تم تخصيص 10 بالمئة من ميزانية البلديات لمكاتب المرأة في البلدات من أجل تنفيذ مشاريع خدمية للمرأة والطفولة.

الرئيس المشترك للجنة البلديات في مقاطعة قامشلو مسعود يوسف أوضح لوكالتنا بأنهم يوافقون على مشاريع البلديات بحسب الأولويات التي يقدمونها مع مراعاة الميزانية المقدمة لكل بلدة .

يوسف أشار إلى أنه وخلال عام 2020 تم تخصيص الميزانيات على شكل دفعتين "الربع الأول والثاني" من العام الجاري، وبعدها يتم تقديم ميزانية الربع الثالث والرابع في بداية شهر حزيران القادم، وأن أغلب المشاريع المقدمة كانت "مجبول زفتي وبقايا حجر مكسر وصرف صحي".

(ر ر/ل)

ANHA