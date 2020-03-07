​​​​​​​بلديات تل حميس تقدم مشاريعها للجنة البلديات وحماية البيئة

وعقدت لجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو اجتماعاً لبلدية الشعب في ناحية تل حميس والتي تتبع لها 4 بلدات وهي (أبو جرن، وعكاظ، وتل أحمد وجزعة)، في بلدية عكاظ شرق تل حميس، بهدف تحديد المشاريع التي ستُنفذ في الربع الأول من عام 2020، وتحديد ميزانية لها.

وحضر الاجتماع الرئاسة المشتركة للجنة البلديات وحماية البيئة شرمين شاقو ومسعود يوسف، نائب هيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة وغسان عابد، ومجلس ناحية تل حميس ومجالس البلدات التابعة لها، وبلدية الشعب في ناحية تل حميس والبلديات التابعة لها، وعليه حددت لجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو ميزانية المشاريع الخدمية المقدمة من قبل بلدية تل حميس المركزية والبلديات التابعة لها في الربع الأول من عام الـ2020، وكانت جملة من المشاريع المهمة والتي تخدم آلاف السكان في الناحية والريف.

وتحدث خلال الاجتماع مسعود يوسف وأكد بأن البلديات في المنطقة تمكنت من إنجاز عدّة مشاريع خلال عام 2019، وقال: "إن الخدمات وصلت إلى جميع النواحي تقريباً".

وأشار يوسف إلى أن لجنة البلديات وحماية البيئة خلال عام الـ2020 ستركز على المشاريع الخدمية في المناطق الجنوبية من إقليم الجزيرة، وبيّن: "لأنها كانت مهملة منذ عشرات السنين".

وبعدها قدمت كل بلدية شعب على حدة مشاريعها للربع الأول من عام الـ2020، والتي من المقرر تنفيذها خلال 3 أشهر، والمشاريع هي، "مشاريع مجبول زفتي مع ترقيعات، وبقايا حجر مكسر مع ترميم الطرق القديمة، وصرف صحي، ومشروع للإنارة، وتمديد شبكة مياه".

وركزت أغلب المشاريع على الطرق والتكلفة المترتبة لها، لأن البنى التحتية للطرقات مهترئة.

هذا، ومن المقرر أن تُحدد لجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو الميزانية الخاصة بكل بلدية، بحسب المشاريع المقدمة من بلديات الشعب، بعد الانتهاء من عقد اجتماعات مع كافة بلديات الشعب في المقاطعة.

(ش أ/أ ب)

ANHA