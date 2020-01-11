​​​​​​​بعد وفاة قابوس.. تنصيب سلطانٍ جديد لعُمان

وأعلن التلفزيون الرسمي العُماني، السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطاناً لعُمان، خلفاً للسلطان قابوس، الذي توفي مساء الجمعة.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان، قد دعا السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد، لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وتوفي سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاماً.

وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد، ولم يُعلن عن تعيين خلفٍ له.

ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 "إن الأسرة الحاكمة تختار خلفاً له خلال 3 أيام من خلو العرش".

(ي ح)