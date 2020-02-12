​​​​​​​بعد فشل مباحثات أنقرة.. وفد تركي إلى موسكو

وأضاف أوغلو في تصريحات صحفية: "وفد تركي سيُجري خلال الأيام المقبلة مباحثات حول إدلب مع المسؤولين الروس في موسكو".

وتابع أوغلو قائلاً: "الهجمات على إدلب دفعت أكثر من مليون مدني إلى ترك منازلهم والنزوح نحو الحدود مع تركيا".

وكشف الكرملين اليوم، عن فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين أردوغان وبوتين حيث أكد الطرفان على أهمية تنفيذ اتفاقية سوتشي بشكل كامل.

ويأتي ذلك بعد فشل المباحثات الروسية التركية للمرة الثانية في أنقرة، بشأن التصعيد في إدلب والذي قتل خلاله جنود أتراك وسيطرت قوات النظام على مناطق مهمة.

وترافقت المباحثات الروسية التركية, بإجراءات أخرى بين روسيا وأمريكا, وزيارة ممثل واشنطن الخاص بسوريا جيمس جيفري إلى تركيا لمناقشة الأوضاع في إدلب وسوريا بشكل عام.

وجدد الرئيس التركي، اليوم، تهديداته للنظام السوري مطالباً بانسحابه إلى ما خلف ما تسمى نقاط المراقبة التركية في إدلب قبل نهاية الشهر الجاري.

(ي ح)