​​​​​​​بعد فشل الاتّفاقيّات السّابقة اتّفاق روسيّ - تركيّ جديد حول إدلب

وقال الرّئيس الرّوسيّ فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفيّ مع نظيره التّركيّ رجب طيّب أردوغان: "تمّ الاتّفاق على وقف إطلاق النّار في شمال سوريّا".

وبدوره أردوغان قال: "خلال لقائنا الّذي استمرّ 6 ساعات، تناولنا التّطوّرات الأخيرة في إدلب، وكان هناك توافق ونقاط اختلاف بيننا".

وأضاف أردوغان: "كان هناك تصعيد يهدف لوضع تركيّا في الزّاويّة والضّغط عليها، ولكن تركيّا ليست الطّرف الّذي يبقى متفرّجاً".

وبعد المؤتمر الصّحفيّ لبوتين وأردوغان، قال وزير الخارجيّة الرّوسيّ سيرغي لافروف: "اتّفقنا على إنشاء ممرّ آمن على امتداد 6 كيلومترات على طول الطّريق M4 في شمال سوريّا".

وأضاف أنّ من بنود الاتّفاق بدء الدّوريّات التّركيّة الرّوسيّة في عدّة بلدات قرب إدلب.

وهذا ليس الاتّفاق الأوّل من نوعه حول وقف إطلاق النّار، حيثُ فشلت كافّة الاتّفاقيّات الرّوسيّة التركيّة بشأن ذلك، وانتهت بجولة تصعيد بين الطّرفين سقط خلالها جنود أتراك.

المصدر: وكالات