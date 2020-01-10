​​​​​​​بعد ساعات من إعلان روسيا عن هدنة جديدة..  قصفٌ مُكثّف على إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وفجر اليوم، استهدفت خلاله مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة.

وفي سياق متصل، وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لقوات النظام إلى محاور ريفي حلب الغربي والجنوبي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان روسيا عن بدأ وقفٍ جديد لإطلاق النار في منطقة إدلب.

ونقلت وكالة تاس الروسية مساء أمس، عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية قوله: إن وقفاً لإطلاق النار قد بدأ في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وهذا ليس الاتفاق الأول من نوعه, حيث أعلنت كل من روسيا وتركيا عن اتفاقات سابقة حول هدنة في منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" وفق تعبير الدولتين, إلا أن جميعها فشلت, واتهمت روسيا في وقت سابق تركيا بأنها تماطل في تنفيذ الاتفاقيات حول إدلب.

(ي ح)