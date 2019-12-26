​​​​​​​بعد انتهاء المهلة.. الجيش الليبي يقصف مصراته ويستعد لاقتحامها

وذكر المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي على "فيسبوك" أن الغارات استهدفت مراكز قيادة، ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته، في محيطها منذ نحو أسبوعين استعداداً لدخولها عقب المهلة.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، توعّد، الجمعة الماضية، باستمرار قصف مصراتة في حال لم تنسحب قوات المدينة من طرابلس وسرت، في غضون 3 أيام، والتي كان يُفترض أن تنتهي مساء الأحد، قبل أن يُعلن المسماري تمديدها.

وسيطرت وحدات عسكرية من الجيش الوطني الليبي على عدة مناطق، وأحياء في العاصمة طرابلس، وسط تعزيز عسكري على تخوم العاصمة، استعداداً لساعة الصفرن والدخول إلى العاصمة.

وسيطر عناصر من الكتيبة 166 مشاة، التابعة للجيش الوطني الليبي، على حي الزهور في العاصمة طرابلس، وقامت وحدات عسكرية بالتجول في الحي، بعد السيطرة عليه فيما سيطر الجيش أيضاً على مبنى الجوازات في منطقة صلاح الدين في طرابلس، بعد معركة شرسة ضد الميليشيات المسلحة.

وأضافت المعلومات أن حشوداً عسكرية كبيرة تتجهز للتقدم أكثر إلى داخل العاصمة، فيما تخوض وحدات عسكرية اشتباكات عنيفة في محاور طرابلس، وتسيطر على مواقع جديدة جنوب العاصمة.

وتشهد ليبيا صراعاً إقليمياً ودولياً على خلفية المساعي التركية، لدعم المجموعات المسلحة التابعة لها, وذلك بعد أن وقّعت اتفاقيات مع حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج والتي أثارت غضباً دولياً.

(آ س)