​​​​​​​بعد التلويح بمعركة كبرى.. النظام وروسيا يبدؤون جولة قصف مُكثفة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات النظام وروسيا عادت لقصف منطقة ما تسمى خفض التصعيد صباح اليوم الخميس.

ونفّذت الطائرات الروسية غارات على بلدة معرشمارين بريف معرة النعمان، كما ألقى الطيران المروحي براميل مُتفجرة على أطراف بلدة جرجناز شرق إدلب، وذلك في إطار القصف المتصاعد على المنطقة.

وتركّز القصف الجوي والبري في عمومه على ريف معرة النعمان الشرقي بمحافظة إدلب، حيث نفّذت طائرات روسيا ما لا يقل عن 97 غارة جوية خلال الساعات الـ 72 الفائتة، كما ألقت مروحيات النظام 146 برميلاً متفجراً، في حين شنّت طائرات النظام الحربية 74 غارة أيضاً، بينما استهدفت قوات النظام المنطقة بأكثر من 800 قذيفة وصاروخ.

وترافقت عمليات القصف تلك مع استمرار تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية.

وكانت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري قد نقلت عن مصادر ميدانية بأن النظام بدأ يُمهد لما أسماه العملية الكبرى في إدلب, وأكّدت بأنها قد تبدأ في أي لحظة, وبدأت قوات النظام منذ أيام باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى أرياف إدلب.

وتأتي هذه التطورات بعد فشل الجولة الثانية من اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية والجولة الرابعة عشر من اجتماعات أستانا.

(ي ح)