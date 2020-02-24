​​​​​​​بعد إيران.. كورونا يدق أبواب العراق والبحرين

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لطالب إيراني انتقل إلى العراق، بعد تفشي الوباء في بلده.

وأفادت الوزارة في بيان أن نتائج الفحوصات التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، ممن كانوا قد دخلوا البلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بإيقاف السفر، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحة أن الكشف عن الحالة تم عند قيام الفرق الصحية بالتحري وتوقيع الكشف على الزائرين والطلبة في أماكن إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص.

وبدورها أعلنت وزارة الصحة البحرينية ثبوت إصابة سائق حافلة مدرسية بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه سيتم إخضاع الطلاب للفحوصات اللازمة، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأفادت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن المواطن البحريني المصاب قدِم من إيران، عبر دبي، وتم نقله فوراً للعلاج والعزل، وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج، واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

وتم الاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب، وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، ووضعهم في مركز الحجر الصحي المخصص للحالات المشتبه بإصابتها مدة 14 يوماً.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم رصد أي أعراض على هذا الشخص، عند وصوله إلى مطار البحرين الدولي؛ وأن الأعراض ظهرت عليه بعد وصوله المملكة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران إلى 12 حالة، والإصابات إلى 74 إصابة، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

(ي ح)