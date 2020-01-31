​​​​​​​بطش الدّولة تجاه الشّعب محور مسرحيّة اليوم السّادس لمهرجان ميتان

وتستمرّ فعاليات مهرجان ميتان المسرحيّ على خشبة مسرح جياي كرمينج في ناحية الأحداث بمقاطعة الشّهباء في يومها السّادس على التّوالي، وقد عُرضت اليوم مسرحيّة بعنوان "TERÎFÊ HEYDO طريف الحادي" من تأليف "ممدوح عدوان" وإخراج "سلام إيبو وميرزان بكر" بحضور المئات من الأهالي.

وبدأت فعاليات اليوم السّادس بتقديم عروض الدّمى والّتي انتقدت بعض عادات المجتمع في ظلّ ظروف النّزوح، ومنها عادة قيام الأعراس والحفلات في مقاطعة الشّهباء، حيثُ نقدوا قيام حفلات الأعراس في ظروف النّزوح.

ومن ثمّ بدأ عرض المسرحيّة الّتي تناولت قصّة رجل قام باستئجار غرفة لدى امرأة، وقد تراكمت عليه ديون آجار تلك الغرفة لأربعة شهور، وعلى ذلك يقرّر أن يذهب إلى قريته، ويبيع قطعة أرض زراعيّة يمتلكها ليسدّد ديونه.

وهنا تعتقد هذه المرأة بأنّ الرّجل قد هرب كي لا يدفع المال، وتقوم بإخبار الشّرطة بذلك، وهنا تستنفر الشّرطة لأجل القبض على الرّجل الّذي يدعى "TERÎFÊ HEYDO طريف الحادي"، ويقومون بالقبض بشكل عشوائيّ على كافّة المشتبه بهم، وتمتلئ السّجون بالمئات من أولئك الرّجال المشبوهين بأنّهم "TERÎFÊ HEYDO طريف الحادي".

ويأتي سبب قيام الشّرطة بالاعتقال العشوائيّ بحقّ الشعّب؛ لأنّ من يتمكّن من القبض على الرّجل المتّهم سيحصل على مكافأة لأنّ الرّاتب الشّهريّ الّذي يقبضه موظّفو الدّولة بشكل عام لا يكفي لسدّ حاجاتهم الشّهريّة، وهنا يُخلق الفساد ضمن الدّولة.

وبعد ذلك يعود "TERÎFÊ HEYDO طريف الحادي" إلى المنزل ويسدّد دينه للمرأة، ويقرّران أن يتزوّجا، ويقوم الرّجل باستدعاء الشّيخ لأجل القيام بمراسم الزّواج، ولكن الشّرطة تداهم المنزل، وتأخذ المرأة إلى قسم الشّرطة لكي تتعرّف على "TERÎFÊ HEYDO طريف الحادي"، وهنا تقول لهم المرأة إنّ طريف الحادي قد عاد إلى المنزل، وإنّ الرّجل الّذي أمامهم هو المقصود، ولكنّهم لا يصدّقونها ويجبرونها على الذّهاب إلى قسم الشّرطة، وتفاصيل أخرى عرضتها المسرحيّة والّتي تركّز على أسباب الفساد ومدى الظّلم الّذي يقع على الشّعب جرّاء فساد الدّولة، واستبدادها بالشّعب.

وستُعرض غداً على خشبة مسرح جياي كرمينج مسرحيّة "NISRÎN نسرين" وذلك ضمن فعاليّات مهرجان ميتان المسرحيّ في يومها السّابع.

(ج ج – غ ع)

ANHA