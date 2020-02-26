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​​​​​​​بطاقة تعزية من هيئة الثقافة برحيل الفنان الكردي سعيد يوسف

قدمت هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بطاقة تعزية للشعب الكردي وذوي الفنان الكردي الكبير الملقب "بأمير البزق" سعيد يوسف برحيله.
خبر 2020-02-26T22:07:00 مركز الأخبار

وأصدرت اليوم هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بطاقة تعزية بوفاة الفنان سعيد يوسف قالت فيها:

"ببالغ الحزن والأسى تلقت هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم نبأ وفاة الفنان الكردي الكبير وأمير البزق الفنان سعيد يوسف بعد معاناة مع مرض عضال في أحد مشافي إسطنبول .

إننا إذ نبدي حزننا العميق على رحيل هذه القامة الفنية نقدم تعازينا الحارة لذوي الفقيد وجميع أبناء الشعب الكردي.

لقد ساهم الفنان سعيد يوسف بشكل كبير في تطوير الموسيقا الكردية واستحق التقدير من كافة محبي الموسيقا في الداخل والخارج حيث نال العديد من الجوائز التكريمية وأغنى المكتبة الغنائية الكردية بمئات الأغاني والمعزوفات.

مرة أخرى نقدم تعازينا لعائلة الفقيد ولعموم الشعب الكردي وأهالي قامشلو مسقط رأسه خاصة ونتمنى لهم الصبر والسلوان".

(ل)

ANHA


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