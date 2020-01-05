​​​​​​​بريطانيا تدعو لتجنب الحرب وإيران تقلل من شأن تهديدات ترامب

وبين وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم، إن نشوب حرب في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف وقال أن ثمة حاجة لخفض تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وتجنب حرب غير مقصودة.

وأشار المسؤول البريطاني، إلى أن "الطريق مفتوح أمام إيران للدخول في دبلوماسية ذات مغزى"، حسبما نقلت "رويترز".

وفي السياق ذاته قلل قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي من شأن تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف 52 موقعا في إيران، في حال تعرض المصالح الأمريكية في المنطقة لهجمات إيرانية.

وقال موسوي إنه يستبعد أن يمتلك ترامب الجرأة لتنفيذ تهديداته في أي حرب محتملة، وأضاف" سيتضح في ساحة أي حرب محتملة أين ستكون هذه الأهداف وأين ستكون الأرقام 5 و2".

واعتبر قائد الجيش الإيراني أن ترامب "يطلق مثل هذه التهديدات للتستر على جريمة اغتيال سليماني".

(آ س)