​​​​​​​برميل المازوت بـ 55 ألف ل.س والمواد الغذائية في تناقص بكري سبي المحلتة

انقلب مشهد الحياة في مدينة كري سبي/تل أبيض رأساً على عقب بعد أن احتلتها تركيا ومرتزقتها عقب عدوان شنته بدءاً من الـ 9 من تشرين الأول، لتبدأ معاناة المدنيين الذين بقي منهم داخل المدينة وقراها.

وإضافة إلى الانتهاكات من عمليات قتل وخطف واغتصاب ونهب تمارسها المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا بحق المدنيين في كري سبي، يعيش الأهالي أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة فقدان أبسط مقومات الحياة.

مصادر من مدينة كري سبي قالت لوكالتنا بأن المرتزقة فرضوا طوقاً على المدينة ويمنعون دخول وخروج أي أحد منها.

ونتيجة لذلك، فُقدت المواد الغذائية والمحروقات داخل المدينة، وارتفعت أسعارها بشكل جنوني، إذ وصل سعر البرميل الواحد من المازوت إلى ما بين 55 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية.

وأوضح المصدر بأن الأهالي يواجهون صعوبة في الحصول على مادة الخبز التي قل انتاجها بشكل كبير في الأفران، علماً أن المرتزقة نهبوا صوامع تخزين الحبوب التابعة لمدينة كري سبي التي كانت مخزون المنطقة وأدخلوها إلى الأراضي التركية عبر طرق غير شرعية.

المصدر تحدث أيضاً عن ركود تجاري في المدينة المحتلة، إذ أشار إلى أن الكثير من المحلات التجارية أغلقت نتيجة فقدان المواد وغلاء الأسعار، وبيّن بأن الخضار أيضاً لا تتوفر في الأسواق.

(ج)

ANHA