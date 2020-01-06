​​​​​​​برلين: قرار طهران بتخصيب اليورانيوم قد يؤدي إلى إنهاء الصفقة النووية

وصرّح ماس لإذاعة دويتشلاندفنك "بالتأكيد سنتحدث مع إيران مرة أخرى, إن ما تم الإعلان عنه، ليس متسقاً مع الاتفاقية",

وأضاف "المسؤولون الألمان والفرنسيون والبريطانيون سيناقشون الوضع اليوم الاثنين".

وتابع قائلاً "الوضع لم يصبح أسهل، وقد تكون هذه هي الخطوة الأولى لإنهاء هذه الاتفاقية، والتي ستكون بمثابة خسارة كبيرة، لذلك سندرس هذا الأمر بمسؤولية كبيرة جداً الآن".

وكشفت إيران، أمس الأحد، عن الخطوة الخامسة في إطار سياسة خفض التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي، حيث قالت إنها لن تكون ملتزمة بأية قيود في برنامجها، بينما دعتها باريس، ولندن، وبرلين، إلى احترام الاتفاق المبرم عام 2015.

وأشارت الحكومة الإيرانية في بيان لها، إلى أنها ستواصل برنامجها النووي، ولن تلتزم بأية قيود بشأن تخصيب اليورانيوم.

لكن فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، دعت إيران إلى الامتناع عن أي تحرك ينطوي على عنف، وحثتها على العودة لاحترام التزاماتها، المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

ويأتي القرار الإيراني بعد أيام من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

(م ش)