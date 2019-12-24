​​​​​​​برقيّاتُ تهنئة من الإدارةِ الذّاتيّة ومجلس سوريّا الدّيمقراطيّة بمناسبة حلول عيد الميلاد

وبمناسبةِ حلول أعياد الميلاد المجيدة أصدرتِ الإدارةُ الذّاتيّة برقيّة تهنئة قالت فيها: "بمناسبة عيد الميلاد المجيد تبارك الإدارة الذّاتيّة الدّيمقراطيّة لشمال وشرق سوريا هذا العيد على الشّعب المسيحيّ خاصّة، وجميع شعوب شمال وشرق سوريا عامّة، متمنّين في هذه المناسبة أن يعمّ السّلام والمحبّة والأمن والأمان في جميع أرجاء سوريّا والعالم".

وفي نفس السّياق أصدر مجلس سوريّا الدّيمقراطيّة برقيّة تهنئة قال فيها: "مناطق شمال وشرق سوريّا أُنموذج العيش المشترك وتعايش الأديان والطّوائف والأعراق والتآخي الإنسانيّ القائم على تعزيز وإرساء قيم التسامح والتّعايش والسّلام.

بمناسبة عيد ميلاد السّيد المسيح وعيد رأس السّنة الميلاديّة الجديدة يتقدّم مجلس سوريّا الدّيمقراطيّة بخالص التّهانيّ والتّبريكات لأبناء الدّيانة المسيحيّة وأتباع الكنائس المبجّلة في سوريّا والعالم أجمع، متمنّين أن يحمل العام الجديد معه الخير والسّلام لبلدنا سوريّا، والعالم أجمع، عامٌ ينهي معاناة شعبنا السّوريّ، ويؤمّن عودة آمنة لجميع النّازحين واللّاجئين إلى مناطقهم وسُكْناهم، وينهي الاحتلال التّركيّ للأراضي السّوريّة.

كما نؤكّد أنّ حالة التّآلف وروح المحبّة بين أبناء مكوّنات شمال وشرق سوريّا ستظلّ دائماً السّمة الّتي تستعصي على التّمزّق والفرقة.

كلّ عام وبلدنا سوريّا والعالم بألف خير وسلام".

(ل)

ANHA