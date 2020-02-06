أخبار عاجلة!جيشُ الاحتلال التّركيّ يقصف قرى ناحية شرا

​​​​​​​بدعم مباشر من المدفعية التركية.. المجموعات المرتزقة تشن هجوماً عنيفاً بريف إدلب

تشن المجموعات المرتزقة وبدعم مباشر من المدفعية التركية هجوماً عنيفاً على بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي وسط استمرار المعارك على أبواب بلدة سراقب.
خبر 2020-02-06T15:44:00 مركز الأخبار

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هجوماً عنيفاً تنفذه المجموعات المرتزقة على بلدة النيرب التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً بريف إدلب الشرقي.

واستهلت مرتزقة (هيئة تحرير الشام) الهجوم بتفجير سيارة مفخخة، وسط قصف برّي هستيري من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها على مواقع قوات النظام في المنطقة، كما رصد المرصد السوري قصفاً مكثفاً من قبل المرتزقة على محور داديخ.

وتستمر المعارك على أبواب بلدة سراقب بريف إدلب, بالتزامن مع التوتر بين قوات النظام وقوات الاحتلال التركي, حيث قصفت طائرات النظام مطار تفتناز بعد ساعات من تثبيت تركيا لنقطة جديدة بداخله.

(ي ح)


إقرأ أيضاً