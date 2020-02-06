​​​​​​​بدعم مباشر من المدفعية التركية.. المجموعات المرتزقة تشن هجوماً عنيفاً بريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هجوماً عنيفاً تنفذه المجموعات المرتزقة على بلدة النيرب التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً بريف إدلب الشرقي.

واستهلت مرتزقة (هيئة تحرير الشام) الهجوم بتفجير سيارة مفخخة، وسط قصف برّي هستيري من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها على مواقع قوات النظام في المنطقة، كما رصد المرصد السوري قصفاً مكثفاً من قبل المرتزقة على محور داديخ.

وتستمر المعارك على أبواب بلدة سراقب بريف إدلب, بالتزامن مع التوتر بين قوات النظام وقوات الاحتلال التركي, حيث قصفت طائرات النظام مطار تفتناز بعد ساعات من تثبيت تركيا لنقطة جديدة بداخله.

(ي ح)