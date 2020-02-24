​​​​​​​بحضور 600 مندوباً انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لـ PYD

بحضور مندوبي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في شمال شرق سوريا و باشور كردستان و أوروبا، البالغ عددهم 600 مندوباً، وتحت شعار "بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال، نطور الإدارة الذاتية، ونبني سوريا ديمقراطية"، انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الثامن للحزب في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة شمال شرق سوريا.

ويحضر المؤتمر ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وهيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير، وحزب الاتحاد السرياني، وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا، وشخصيات سياسية ومجتمعية، وممثلي الأحزاب في شمال شرق سوريا، وممثلي الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وممثلين عن التنظيمات النسائية والشبابية، والعشائر الكردية والعربية، ونخبة من المثقفين والأكاديميين.

وعُلّق في صالة المؤتمر صور شهداء حزب الاتحاد الديمقراطي أمثال شيلان كوباني، وبافي جودي، وعثمان دادلي، والشهداء الكردستانيين أمثال رستم جودي، وصور القائد عبد أوجلان، ولافتات كُتب عليها "ثورة روج آفا ثورة الشعوب والعيش المشترك"، و "PYD نواة المجتمع الأخلاقي الحر"، و "المرأة الحرة هي ضمانة المجتمع الديمقراطي الحر والطبيعي"، و"شهداؤنا فلسفة الحياة الحرة"، "الحماية الذاتية ضمان للحياة الكومينالية والحياة الحرة"، و "أخوة الشعوب عماد الأمة الديمقراطية"، و "الشبيبة هي القوة الطليعية لحماية وتطوير قيم المجتمع".

وانطلقت أعمال المؤتمر قبل قليل بالوقوف دقيقة صمت.

هذا ومن المقرر أن تفتتح فعاليات المؤتمر بكلمة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD شاهوز حسن وعائشة حسو.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين متتاليين، كلمة رئاسة الحزب، وكلمات الوفود المشاركة إضافة إلى قراءة التقارير السنوية والنظام الداخلي، كما أنه من المقرر انتخاب رئاسة مشتركة للحزب.

ANHA